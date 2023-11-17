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Giriş Tarihi: 17.11.2023 01:45

Katil İsrail yine bir yerleşim alanını bombaladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir sivil yerleşim alanını bombaladı.

AA
Katil İsrail yine bir yerleşim alanını bombaladı

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda "Ebu el-Kumsan", "Ebu Dayir", "Ebu Dan", "Eş-Şeyh" ve "El-Aseli" ailelerinin evlerini vurdu.

Haberde, Cibaliya Mülteci Kampı'nı hedef alan bu saldırı, "İsrail'in yeni bir katliamı" olarak nitelendirildi.

Saldırının yapıldığı alandan çekilen bir videoda, yıkılan binaların enkazından insanların çıkarılmaya çalışıldığı görülüyor.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.

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Katil İsrail yine bir yerleşim alanını bombaladı
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