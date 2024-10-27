Katil İsrail yine Lübnan’a saldırdı: 13 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Güney iline bağlı Sayda ilçesinde bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında, 8 kişinin öldüğünü 25 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan resmi ajansı (NNA) ise İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye başta olmak üzere çeşitli noktalara çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Nebatiye'de bir köydeki eve düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, Yarin kasabasında ise İsrail ordusu ile Hizbullah güçleri arasında sıcak çatışmaların yaşandığı aktarıldı.

Ülkenin doğusundaki Baalbek'te bir minibüsü hedef alan İsrail hava saldırısı sonucunda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine gece ve sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda ise 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

⁠⁠İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 653 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 653 kişi öldü, 12 bin 360 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.