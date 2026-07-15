Katil İsrail yine ölüm yağdırdı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısında yer alan polis noktasına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, Cibaliya Polis Merkezi Müdürü Muhammed Mervan Salim ve polisler ile bir kadının da aralarında bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Han Yunus'a düzenlenen hava saldırılarında da biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımında hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 233'e çıktı.

'YIKIM İYİ HİSSETTİRİYOR'

Katil İsrail'in Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ekim 2023'ten itibaren büyük yıkıma ve insanlık felaketine neden oldukları Gazze Şeridi'ne giderek gördüğü yıkımın iyi hissetmesini sağladığını söyledi. Katz, "Bunların hepsi, tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan kasıtlı bir politikanın sonucu" diyerek İsrail ordusunun bölgeyi işgal ettiğini ve bütün evlerin yıkıldığını vurguladı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki toprakların gasp edilerek kalıcı bir Yahudi varlığı oluşturma niyetini de itiraf eden Katz, daha önce olduğu gibi bölgede Filistin topraklarının gasp edilerek askeri yapılardan müteşekkil 3 Nahal tesisi kurmayı planladıklarını, bunun güvenlik açısından önemli olduğunu savundu.