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Giriş Tarihi: 30.9.2024 15:59 Son Güncelleme: 30.9.2024 16:08

Katil İsrail yine saldırdı: Lübnan askeri hayatını kaybetti

İsrail, Lübnan’ı hedef almaya devam ediyor. Lübnan ordusu yaptığı duyuruda, İsrail’in insansız hava aracı saldırısı sonucu bir askerinin öldüğünü aktardı.

AA
Katil İsrail yine saldırdı: Lübnan askeri hayatını kaybetti

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun güneydeki bir askeri kontrol noktasından geçen motosikleti hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in İHA'yla gerçekleştirdiği saldırı sonucu bir askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

HİZBULLAH İLE ÇATIŞMA

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1208 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

GÖÇ ETMEK ZORUNDALAR

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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Katil İsrail yine saldırdı: Lübnan askeri hayatını kaybetti
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