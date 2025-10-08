Katil İsrail yine sivilleri hedef aldı: Filistinli çocuk yaralandı
Siyonist İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında 14 yaşındaki bir Filistinli çocuk, açılan ateş sonucu yaralandı.
Filistin Kızılayı, yaralı çocuğun ambulansla hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Bölgedeki görgü tanıkları, kampa baskın düzenleyen İsrail askerlerine Filistinlilerin taş atarak karşılık verdiğini aktardı.
İsrail ordusu, baskın düzenlediği Balata Mülteci Kampı'ndan saatler sonra çekildiği ifade edildi.
SİYONİST YÖNETİMİN EŞ ZAMANLI BASKINLARI
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımla eş zamanlı, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.