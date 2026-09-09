Katil İsrail’den 12 Batılı ülkeye meydan okurcasına yeni Batı Şeria hamlesi!

Yaklaşık 200 dönümlük alanı kapsayan planda 281 konut biriminin inşa edilmesi planlanıyor. Söz konusu alan, daha önce Filistinlilerin yaşadığı Ras Ayn el-Avca topluluğunun bulunduğu bölgenin bitişiğinde yer alıyor. Ras Ayn el-Avca'da yaşayan Filistinliler söz konusu arazileri hayvancılık ve tarım amacıyla kullanıyor. Batı Şeria'nın en büyük Filistinli hayvancılık topluluklarından biri olan Ras Ayn el-Avca sakinleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uzun süreli saldırı ve baskıları nedeniyle ocak ayının sonunda bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Diğer iki plandan ilki, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de bulunan eski Maoz Tsvi yerleşim noktasının yasallaştırılarak "Maoz" adıyla bağımsız bir yerleşime dönüştürülmesini öngörüyor. Yaklaşık 240 dönümlük alanda 99 konut biriminin inşa edilmesini öngören yerleşim noktası 2001'de kuruldu ve İsrail hükümeti Mayıs 2025'te burayı bağımsız bir yerleşim olarak tanımaya karar verdi. Diğer plan ise 1998'de kurulan Adi Ad yerleşim noktasının yasallaştırılmasını öngörüyor. Yaklaşık 672 dönümlük alanı kapsayan planda 367 konut biriminin inşa edilmesi planlanıyor ve İsrail hükümeti Mayıs 2025'te Adi Ad'ı da bağımsız yerleşim olarak tanımaya karar verdi.