Katil İsrail’den 5 günde 3’üncü suikast!

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden Haitham Balidi, İsrail'in aracına düzenlediği İHA saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkarim'e hava saldırısı düzenledi. Seyir halindeki bir otomobilin hedef alındığı saldırıda, toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

O kişilerden birinin Haitham Balidi olduğu Hamas tarafından doğrulanırken, diğer 4 şahsın kimlik bilgileri hakkında açıklama yapılmadı. Şahısların cesetlerinin tamamen yandığı belirtildi.

Tulkarim'deki gruplar, saldırının akabinde genel grev ve yas ilan etti.