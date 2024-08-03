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Giriş Tarihi: 3.8.2024 14:31 Son Güncelleme: 3.8.2024 14:45

Katil İsrail'den 5 günde 3'üncü suikast!

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden Haitham Balidi, İsrail'in aracına düzenlediği İHA saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Hamas, Tulkarim'deki (Tulkarm) komutanlarından Balidi'nin şehit düştüğünü doğruladı.

Katil İsrail’den 5 günde 3’üncü suikast!

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden Haitham Balidi, İsrail'in aracına düzenlediği İHA saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkarim'e hava saldırısı düzenledi. Seyir halindeki bir otomobilin hedef alındığı saldırıda, toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

O kişilerden birinin Haitham Balidi olduğu Hamas tarafından doğrulanırken, diğer 4 şahsın kimlik bilgileri hakkında açıklama yapılmadı. Şahısların cesetlerinin tamamen yandığı belirtildi.

Tulkarim'deki gruplar, saldırının akabinde genel grev ve yas ilan etti.

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Katil İsrail'den 5 günde 3'üncü suikast!
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