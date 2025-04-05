Katil İsrail’den bir toplu katliam daha

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 18 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin ajansı WAFA'ya göre İsrail uçakları, Han Yunus'un el-Menara Mahallesi'nde bir evi bombaladı. İsrail'in saldırısında 18 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'nin güneyinde de Filistinlilerin çadırı hedef alınması sonucu bir kadın ve çocuğu hayatını kaybetti. İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu ayrıca Gazze'de deniz suyu arıtım tesisini de bombaladı.