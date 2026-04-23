Katil İsrail’den Gazze’nin güneyine İHA saldırısı: 1 Filistinli hayatını kaybetti
İşgalci İsrail ordusunun insansız hava aracıyla Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.
İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Han Yunus'un güney kesiminde yer alan El-Maslah bölgesini hedef aldı.
Saldırıda Filistinli Yahya Ebu Şelhub yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
