Katil İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var
İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İsrail ordusunun daha önce tahliye emri yayınladığı bölgeye yönelik saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.
İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze kentindeki Tel el-Hava Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki bir atölyeye İHA ile hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun daha önce tahliye emri yayınladığı bölgeye yönelik saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.
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