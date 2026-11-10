Katil İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze kentindeki Tel el-Hava Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki bir atölyeye İHA ile hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun daha önce tahliye emri yayınladığı bölgeye yönelik saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.



Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör