Katil İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İsrail ordusunun daha önce tahliye emri yayınladığı bölgeye yönelik saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Katil İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var
İHA İHA
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İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze kentindeki Tel el-Hava Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki bir atölyeye İHA ile hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun daha önce tahliye emri yayınladığı bölgeye yönelik saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

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