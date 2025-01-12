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Haberler Dünya Haberleri Katil İsrail'den Gazze'ye saldırı: 7 Filistinli hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 12.1.2025 18:12

Katil İsrail'den Gazze'ye saldırı: 7 Filistinli hayatını kaybetti!

Katil İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi çevresini yoğun şekilde bombaladığı aktarıldı. Saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirdi...

AA
Katil İsrail’den Gazze’ye saldırı: 7 Filistinli hayatını kaybetti!

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı alan insansız hava aracından (İHA) atılan bomba ile vuruldu. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin kuzeyindeki El-Kerame Mahallesi'nde sivillerin bulunduğu alana düzenlenen bombardımanda 2 Filistinli öldü.

İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde de bir grup Filistinliyi hedef aldı. Bombalı saldırısında 1 Filistinli can verdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail saldırısında da 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi yönetiminden yapılan açıklamada, İsrail topçu birliklerinin, hastanenin çevresini yoğun şekilde bombaladığı aktarıldı.

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Katil İsrail'den Gazze'ye saldırı: 7 Filistinli hayatını kaybetti!
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