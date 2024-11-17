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Giriş Tarihi: 17.11.2024 16:05 Son Güncelleme: 17.11.2024 16:09

Katil İsrail’den Hizbullah’a suikast: Medya şefi öldürüldü

Siyonist İsrail, Lübnan’ı vurmaya devam ediyor. Yakın zamanda düzenledikleri harekatta yine bir Hizbullah üst düzey yöneticisini hedef aldılar. Saldırının ardından grubun Medya şefi Afif öldü.

İHA
Katil İsrail’den Hizbullah’a suikast: Medya şefi öldürüldü

İsmi açıklanmayan Lübnanlı güvenlik yetkileri, İsrail'in Lübnan 'ın merkezi Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın medya ilişkileri şefi Muhammed Afif'in öldüğünü belirtti.

İsrail Lübnan'da yoğun saldırılarını sürdürüyor. Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah ve Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin ile çok sayıda komutanı öldüren İsrail ordusu, bir Hizbullah üyesini daha öldürdü. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Lübnanlı güvenlik yetkileri, İsrail'in Beyrut'un merkezindeki Ras al-Naba'a mahallesinde bir binaya düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın medya ilişkileri şefi Muhammed Afif'in öldüğünü belirtti.

Görgü tanıkları saldırı öncesinde İsrail ordusunun herhangi bir tahliye uyarısında bulunmadığını bildirdi.

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Katil İsrail’den Hizbullah’a suikast: Medya şefi öldürüldü
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