Katil İsrail'den Hizbullah'ın iki numaralı ismine suikast! "Siyonistler yeni bir kırmızı çizgiyi aştı"

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah’ın iki numaralı ismi Haytham Ali Tabatabai'nin öldürüldüğünü iddia etti. Öte yandan Hizbullah yetkilisi Mahmud Qomati, İsrail’in üst düzey bir ismi hedef aldığını doğrularken, kimin hedef alındığını belirtmedi. Qomati, İsrail’in saldırı ile yeni bir kırmızı çizgiyi aştığını vurguladı.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 21:02 Son Güncelleme: 23 Kasım 2025 21:11

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Ordu, saldırıda hedef alınan Hizbullah'ın iki numaralı ismi Haytham Ali Tabatabai'nin öldürüldüğünü iddia etti.

"HİZBULLAH'IN DENEYİMLİ VE ÖNEMLİ BİR İSMİ..." Tabatabai'nin Hizbullah'ın deneyimli ve önemli bir ismi olduğunu aktaran ordu, Tabatabai'nin Hizbullah liderliğinin çoğunun öldürülmesinin ardından İsrail'e karşı savaşı yönetmekten sorumlu yetkili olduğunu öne sürdü.