Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Katil İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 13 ölü, 29 yaralı
Giriş Tarihi: 13.10.2024 00:17 Son Güncelleme: 13.10.2024 00:24

Katil İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 13 ölü, 29 yaralı

Katill İsrail güçlerinin savaşı bölgeye yaymak için başlattığı Lübnan'daki saldırıları sürüyor. İsrail ordusunun, Lübnan'ın batısına düzenlediği hava saldırılarında 13 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

AA
Katil İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 13 ölü, 29 yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, ülkenin batısındaki Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Barca beldesine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in aynı ilin Kisirvan ilçesine bağlı Muaysira beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda da 9 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, Muaysira beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 229 kişi öldü, 10 bin 380 kişi yaralandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Katil İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 13 ölü, 29 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA