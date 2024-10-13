Katil İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 13 ölü, 29 yaralı

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, Muaysira beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 229 kişi öldü, 10 bin 380 kişi yaralandı.