Katil İsrail'den Lübnan'a saldırı tehdidi! 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi, Siyonist yönetimden sivillere evlerinizi terk edin çağrısı
ABD arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Siyonist İsrail yönetimi, Lübnan’ın bazı bölgelerine yönelik yeni saldırılar düzenleyeceğini duyurarak sivillerden evlerini terk etmelerini istedi. Mart ayından bu yana devam eden saldırılarda 3 bin 526 kişinin hayatını kaybettiği, 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi. ABD’nin son olarak Hizbullah’ın Litani Nehri’nin güneyinden çekilmesi şartıyla kapsamlı ateşkes sağlandığını açıklamasına karşın sahadaki çatışmalar devam ediyor.
ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail, Lübnan'da bazı beldelere saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 526 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından dün İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.
Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.