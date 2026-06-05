Katil İsrail’den Lübnan’a saldırı tehdidi! 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi, Siyonist yönetimden sivillere evlerinizi terk edin çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 526 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından dün İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör