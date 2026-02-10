Haberler

Katil İsrail'den skandal Batı Şeria kararı! Ordunun yetkileri genişletildi

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ile ilgili aldığı yeni kararı açıkladı. Buna göre; Oslo Anlaşmaları'na göre Filistin Yönetimi'nin kontrolünde olan A bölgelerinde İsrail ordusunun yetkisi genişletildi. Alınan kararlar arasında, Yahudi yerleşimcilerin doğrudan arazi satın almasının önündeki engellerin kaldırılması da yer alıyor.

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 00:55

Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nilin kasabasında atık yakma tesisine gittiğini aktardı. Kendisine, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisinden Zvi Sukkot'un da eşlik ettiğini belirten Smotrich, bu turun İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile Batı Şeria'ya ilişkin aldıkları kararın hemen ardından yapıldığına dikkati çekti.

ORDUYA "YAPTIRIM UYGULAMA" YETKİSİ Smotrich, söz konusu kararın İsrail ordusuna Oslo Anlaşması'na göre Filistin Yönetimi'nin kontrolünde bulunan A bölgelerinde ve sivil idaresi Filistin Yönetimi'ne ait B bölgelerinde orduya "çevre terörüne" karşı yaptırım uygulama yetkisi verdiğini ileri sürdü. Ramallah yakınlarındaki Filistin kasabası Nilin'deki atık sahalarından çıkan dumanın tüm İsrail'i etkilediğini iddia eden Smotrich, Batı Şeria'nın İsrail'e ait olduğunu savundu. NE OLMUŞTU? İsrail güvenlik kabinesinin, Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı duyurulmuştu. Alınan kararlar arasında, Yahudi yerleşimcilerin doğrudan arazi satın almasının önündeki engellerin kaldırılması, İsrail'e Filistin yönetiminin sorumluluğundaki alanları türlü bahanelerle gasbetme "yetkisi" verilmesi, El Halil ve Beytüllahim'de Filistin yönetiminin yetkilerinin kısıtlanması yer almıştı.