Katil İsrail’den sosyal medyada algı operasyonu! Fenomenlere yüz binlerce dolar dağıttılar

İlk olarak ABD merkezli Quincy Enstitüsüne bağlı "Responsible Statecraft" dergisinde Nick Cleveland-Stout imzasıyla yayımlanan araştırma, İsrail'in ABD'deki algı çalışmalarına ışık tuttu.

Söz konusu araştırma, İsrail'in "Esther Projesi" adıyla yürüttüğü çalışma kapsamında ABD'deki ünlü sosyal medya fenomenlerine İsrail lehinde paylaşımlar yapmaları için gönderi başına 6 bin 100 ila 7 bin 300 dolar ödeme yaptığını ortaya çıkardı.

Bu ödemelerle ilgili tüm bulgular, ABD Adalet Bakanlığına FARA kapsamında yapılan resmi bildirimlere yansıdı.

Buna göre İsrail Dışişleri Bakanlığı için çalışan ABD merkezli "Bridges Partners LLC" adlı şirket, Almanya merkezli uluslararası medya grubu Havas Media'ya "Fenomen Kampanyası" başlığı altında hazirandan kasım ayına kadar toplam 900 bin dolar civarında fatura kesti.

FARA kayıtlarına yansıyan fatura bilgilerinde bu ödemelerin 14-18 kişilik sosyal medya fenomeni grubuna İsrail lehine içerik üretmeleri için aktarıldığı görüldü.

CUMHURİYETÇİ KONGRE ÜYESİ GREENE'DEN TEPKİ

Cumhuriyetçi Partinin Kongredeki önemli isimlerinden Marjorie Taylor Greene, katıldığı televizyon yayınında yaptığı açıklamada, İsrail'in Amerikan kamuoyunu etkilemeye dönük çalışmalarından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Greene, "Sosyal medya fenomenlerinin, kendilerini finanse edenlerin kim olduğunu açıklamadan propaganda yapmak için gizlice para almaları, Amerikan halkı için rahatsız edici bir durumdur." değerlendirmesini yaptı.

Adları belirtilmeyen sosyal medya fenomenlerine kimlerin sponsor olduğunun açıklanması gerektiğine dikkati çeken Greene, bu ülkenin İsrail gibi yabancı bir ülke olması durumunda da bu kişilerin FARA'ya kayıtlı bulunmaları gerektiğinin altını çizdi.

NETANYAHU, SOSYAL MEDYAYA VURGU YAPMIŞTI

İsrail'in ABD'li sosyal medya fenomenlerine İsrail lehinde içerik üretmeleri için yüklü miktarda ödeme gerçekleştirdiğinin ortaya çıkması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önceki hafta New York'ta yaptığı açıklamaları gündeme getirdi.

Sosyal medya fenomenleriyle bir araya gelen Netanyahu, sosyal medyanın yeni bir "savaş aracı" olduğunu savunarak, ABD operasyonlarında İsrail'e desteğiyle bilinen Oracle şirketinin rol oynayacağı açıklanan Çin merkezli TikTok'tan sonra sıranın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda olduğunu belirtmişti.

Netanyahu, ABD'de TikTok'tan sonra sıranın X'e geldiği mesajını vererek bunu başarabilirlerse İsrail'in ciddi kazanımlarının olacağını savunmuştu.

Konuşmasında ABD'li seçmenler nezdinde İsrail algısının güvence altına alınması gerektiğini kaydeden Netanyahu, bu noktada artık kılıçların değil sosyal medyanın ve fenomenlerin önemli olduğunu belirtmişti.