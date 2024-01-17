Katil İsrail’den yalan rekoru: Makineye bağlansalar elektrik şebekesi çökerdi

Köşe yazarı Michael Brizon, Haaretz gazetesinde yayımlanan makalesinde, İsrail'in UAD'deki avukatlarının savunmalarını kaleme aldı.

Brizon, "İsrail'in avukatları konuşmaları sırasında yalan makinesine bağlanabilseydi Lahey'deki elektrik şebekesi çökerdi. İsrailli avukatlar yaptıkları konuşmalarda iddia edilen masumiyetle ilgili tüm yalan söyleme rekorlarını kırdılar." ifadesini kullandı.

Güney Afrika'nın İsrail'i özellikle mahkemede kanıtlanması neredeyse imkansız bir suç olan soykırımla suçlamayı seçmesinin İsrail açısından şans, Güney Afrika açısından ise zorunluluk olduğunu vurgulayan Brizon, çünkü bunun mahkemenin etkili bazı geçici kararlar çıkarması umuduyla İsrail'i acilen UAD huzuruna çıkmaya zorlamanın tek yolu olduğuna işaret etti.