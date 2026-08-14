Katil İsrail’den yurt dışından Gazze’ye dönen Filistinlilere insanlık dışı muamele

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye dönen Filistinlilere yönelik "insanlık dışı uygulamalarının", Filistinlilerin haklarının ve onurlarının açık ihlali olduğu belirtildi.

Bakanlık, BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki İnsan Hakları Ofisinin, Gazze'ye dönenlerin maruz kaldığı ihlallere ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

BM açıklamasında, dönen Filistinlilerin fiziksel şiddet, tehdit, insanlık dışı muamele ve aşağılayıcı aramaların yanı sıra ilaç, tıbbi malzeme, kişisel belgeler, para ve diğer eşyalarının ellerinden alındığına ilişkin çok sayıda rapor bulunduğu belirtilmişti.

"İSRAİL, GAZZE'YE DÖNÜŞLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki politikaları, suçları ve uygulamalarıyla Filistinlileri zorla yerinden etmeyi amaçladığı konusunda defalarca uyarıda bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de yaşamı sürdürülemez hale getirerek Filistinlileri bölgeden uzaklaştırmayı ve aynı zamanda Filistinlilerin vatanlarına dönme hakkından mahrum bırakılmasını amaçladığı vurgulandı.

İsrail'in Filistinlileri geri dönmekten caydırmak için yıldırma, zorbalık ve şantajın yanı sıra insanlık dışı ve aşağılayıcı uygulamalara başvurduğu belirtildi.

Bakanlık, Filistinlilerin Gazze'deki yıkımın ve insani felaketin boyutuna rağmen bölgeye dönmekte ısrar etmesinin, topraklarına ve vatanlarına bağlılıklarını, burada yaşama haklarına sahip çıktıklarını ve kendilerini topraklarından koparmaya yönelik tüm girişimleri reddettiklerini gösterdiğini belirtti.

Filistin, Gazze'ye dönüşleri engelleyen veya Filistinlilerin temel ihtiyaçlarına ve kişisel eşyalarına ulaşmasını önleyen İsrail uygulamalarını reddettiğini bildirdi.

FİLİSTİN'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Bakanlık, ABD yönetimi, arabulucu ve garantör ülkeler ile uluslararası topluma, İsrail'i ateşkes anlaşmasına uymaya ve yükümlülüklerini en kısa sürede yerine getirmeye zorlayacak "etkili önlemler alma" çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Filistinli sivillerin korunmasının yanı sıra Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzemelerin engelsiz şekilde ulaştırılmasının güvence altına alınmasını istedi.

Bakanlık ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının özellikle sınır kapılarının açılması ve insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılmasıyla ilgili hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Bunun, Filistinlilerin vatanlarına güvenli ve onurlu şekilde ulaşma ve dönme hakkını güvence altına alması gerektiği belirtildi.

Trump, 29 Eylül 2025'te Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik 20 maddelik planını açıklamıştı. Planda, İsrailli esirlerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması, Hamas'ın silahsızlandırılması, İsrail güçlerinin aşamalı olarak çekilmesi, teknokratlardan oluşan bir yönetim kurulunun kurulması ve uluslararası bir istikrar gücünün konuşlandırılması gibi maddeler yer alıyordu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, kapsamlı ve kalıcı ateşkesin sağlanması, İsrail güçlerinin çekilmesi, toparlanma ve yeniden imar sürecinin başlatılması ve işgalin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Bakanlık, bunun 4 Haziran 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulmasına yönelik sürecin önünü açması gerektiğini belirtti.

BM'NİN TESPİT ETTİĞİ SOMUT VAKALAR

BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze'ye dönen Filistinlilerin İsrail askerleri ve İsrail'in yetkisi altında faaliyet gösteren diğer silahlı unsurlar tarafından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda, daha önce ise Refah Sınır Kapısı'nda fiziksel şiddet, tehdit, aşağılayıcı muamele ve keyfi aramalara maruz kaldığına ilişkin raporların arttığını bildirmişti.

BM, yalnızca temmuz ayında bir günde Gazze'ye dönen 92 kişiden 54'ünün kişisel eşyalarının bir kısmına veya tamamına el konulduğunu belirtmişti. Bunlar arasında ilaçlar ve tıbbi yardımcı cihazların da bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail'in ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı savaşta 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 174 binden fazla kişi yaralandı.

10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'deki "soykırımını" sürdürdüğü belirtilen açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 1258'den fazla Filistinlinin öldüğü, 4 bin 110'dan fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Ölen ve yaralananların çoğunluğunun çocuklar ve kadınlar olduğu kaydedildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör