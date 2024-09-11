Katil İsrail’e destek yarışı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris canlı yayın tartışma programında kozlarını paylaştı. ABC News kanalındaki yaklaşık 1,5 saat süren canlı yayının başında el sıkışan iki aday, zaman zaman hararetli geçen tartışma boyunca birbirinden farklı politika önerilerini sıralarken özellikle ekonomiye, kürtaj ve sınır güvenliği konularında ciddi şekilde birbirinden farklılaştı. İki aday, programın dış politika kısmındaki Gazze ile ilgili bölümünde ise 'soykırımcı İsrail'i aklama yarışına' girişti.Gazze ile ilgili bölümde iki aday da İsrail'e net şekilde destek verirken Trump, Harris'i "İsrail'den nefret etmekle" suçladı. Trump, "Eğer o başkan olursa İsrail 2 yıl içinde ortadan kalkar" iddiasını dile getirdi ve Harris'in aynı zamanda Arap halklarından ve Yahudilerden nefret ettiğini savundu. İsrail'e verdikleri desteğin devam edeceğini ima eden Harris, her şeyin 7 Ekim'deki Hamas saldırılarıyla başladığını savundu. Harris, "O gün de bugün de İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu söylüyorum.Ancak şu da bir gerçek ki aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok fazla masum Filistinli öldürüldü. Bu savaş sona ermeli, hemen sona ermeli" dedi. Harris ayrıca "İki devletli çözüm için bir yol çizmeliyiz'' ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşı tartışılırken Trump, başkan seçilmesi halinde savaşı 24 saat içinde bitirebileceğini savundu. Programın en dikkat çekici kısımlarından biri de Biden yönetiminin farklı ülkelerden gelen yasa dışı göçmenleri sınırdan kolayca içeri aldığını ve bu kişilerin çoğunun suçlu olduğunu savunan Trump, Ohio eyaletinin Springfield bölgesinde bazı kaçak göçmenlerin bölge sakinlerinin evcil hayvanlarını yediği iddiasını sahneye taşıdı. İki rakibi ilk kez karşı karşıya getiren canlı yayında Trump'ın toplam 42 dakika 52 saniye, Harris'in ise 37 dakika 36 saniye konuştuğu kaydedildi. İki taraf da gecenin galibi olduğunu açıklarken, Trump "en iyi münazarası" olduğunu söyledi.ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Kamala Harris'in kritik canlı yayını suçlamalar, atışmalar ve savunmalarla geçerken Harris'in daha iyi bir performans gösterdiği iddia edildi. Amerikan medya kuruluşu CNN'in anketine göre, Demokrat aday Harris ile Cumhuriyetçi aday Trump arasındaki ilk canlı yayın tartışmasını izleyen kayıtlı seçmenlerden yüzde 63'ü Harris'in daha iyi performans sergilediğini düşünüyor. Washington Post (WP) gazetesi, Harris ve Trump'ın ilk canlı yayın münazarası sonrası başkanlık seçiminin kaderini belirleyen "salıncak eyaletler" Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Georgia'dan kime oy vereceğine henüz karar verememiş seçmenlere sorular sordu. Ankete katılanların çoğu, Harris'in münazarada daha iyi performans sergilediğini söyledi.