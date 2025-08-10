Katil İsrail’e dünyadan tepki yağdı

Dünyanın göz önünde Gazze'de soykırım yapan siyonist İsrail rejiminin bölgeyi işgal planını savaş kabinesinde onaylaması dünyayı ayağa kaldırdı. Dünya ülkeleri peş peşe sert açıklamalarla İsrail'i uyarırken yüz binlerce vicdanlı yürek de meydanları doldurdu. ABD New York'ta binlerce kişi Netanyahu ve destekçisi Trump'a karşı sloganlar atarak yürüdü. Protesto gösterisinde Gazze'de işgalin, açlığın ve kuşatmanın sona erdirilmesi istendi. Yemen'in başkenti Sana'daki Sebin meydanında toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik işgal planına karşı sloganlar attı. İspanya'nın Madrid kentindeki El Retiro Park'ta Filistin destekçisi bir grup, sandallarla yapay gölde protesto eylemi düzenledi. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da binlerce kişi 'İsrail'i durdurun' yazılı pankartlarla yürüdü. İngiltere'nin başkenti Londra'da bu kez 'Yasağı Kaldır' eyleminde bir araya gelen binlerce eylemci Filistin bayraklarıyla dünyaya 'Soykırımı durdurun' çağrısı yaptı.