Katil İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor: Can kaybı son 24 saatte 63 artarak 66 bin 288'e çıktı
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne sürdürdüğü saldırılarda bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 63 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 66 bin 288’e ulaştığını açıkladı.
Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yalnızca son 24 saatte hastanelere 63 ölü ve 227 yaralının ulaştığı belirtildi.
İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 420 Filistinlinin öldüğü, 57 bin 124 kişinin yaralandığı belirtildi.
SÖZDE YARDIM NOKTALARINDA KATLİAM
İsrail ve ABD güdümlü yardım dağıtım noktalarında sivillerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 597'ye, yaralananların sayısının da 19 bin 54'e çıktığı kaydedildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 66 bin 288'e, yaralıların 169 bin 165'e yükseldiği ifade edildi.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.