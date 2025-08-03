Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 119 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 119 Filistinli daha hayatını kaybetti, 866 kişi yaralandı. Öte yandan İsrail'in yardım noktalarında düzenlediği saldırılara da değinen Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 65 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 511 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 19:08 Son Güncelleme: 03 Ağustos 2025 19:15

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde saldırılarına ve ambargosuna devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 119 kişinin hayatını kaybettiği, 866 kişinin ise yaralandığı bildirilirken, daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 15 kişinin cenazesine de ulaşıldığı aktarıldı.

18 MART'TAN BU YANA 9 BİN 350 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ Bakanlık, İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana da 9 bin 350 Filistinlinin öldüğünü, 37 bin 547 Filistinlinin yaralandığını ifade etti.