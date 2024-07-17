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Giriş Tarihi: 17.7.2024 14:09

Katil İsrail'in saldırılarıyla son 24 saatte 81 Filistinli şehit düştü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılar sonucunda, 81 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 198 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA
Katil İsrail’in saldırılarıyla son 24 saatte 81 Filistinli şehit düştü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 285 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 81 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 198 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıya uğrayanların bir kısmının halen enkaz altında olduğu ifade edilen açıklamada, Gazze'deki ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı vurgulandı.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 38 bin 794 ve yaralı sayısının 89 bin 364 olduğu kaydedildi.

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Katil İsrail'in saldırılarıyla son 24 saatte 81 Filistinli şehit düştü
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