Katil İsrail’in saldırısı sonucu UNRWA çalışanlarından 1’i hayatını kaybetti, 22’si de yaralandı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) İsrail'in Refah'taki bir gıda dağıtım merkezini vurması sonucunda en az bir çalışanının öldüğünü, 22 çalışanının da yaralandığını açıkladı. UNRWA Komiseri Philippe Lazzarini, merkezin Gazze'de savaşın beşinci ayında ayakta kalan az sayıda dağıtım merkezinden biri olduğunu belirterek, "Saldırı gıda tedariğinin tükenmek üzere olduğu, açlığın kol gezdiği, bazı bölgelerde kıtlığa dönüştüğü bir zamanda yapıldı. Her gün Gazze Şeridindeki tesislerimizin koordinatlarını çatışmanın taraflarıyla paylaşıyoruz. İsrail ordusu bu tesisin koordinatlarını dün almıştı" dedi.

"GAZZE'DE ÇATIŞMALARDA 165 ÇALIŞANIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus saldırı ile ilgili, "Söze gerek yok. Başsağlığı dileklerim UNRWA ile birlikte" ifadelerini kullandı. BM İnsani Yardım Ofisi Koordinatörü Martin Griffiths ise ekiplerin ve malzemelerin sürekli tehdit altında olduğuna dikkat çekerek, "Yaşanan saldırı Gazze'de halihazırda çok fazla kayıp veren meslektaşlarımız ve yardım etmeye çalıştıkları aileler için yıkıcı bir haber. Ekiplerimiz ve malzemelerimiz sürekli tehdit altındayken yardım operasyonlarını nasıl sürdürebiliriz?" dedi.

UNRWA Gazze'deki 13 bin çalışanının en az 165'inin savaşta öldürüldüğünü, 150 tesisinin vurulduğunu ve BM kuruluşlarına sığınan 400'den fazla kişinin öldürüldüğünü ifade etti.