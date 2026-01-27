Katil İsrail’in terörü sürüyor

Siyonist İsrail ordusunun, Gazze'de ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü, 6 kişi yaralandı. Lübnan'a yönelik 14 hava saldırısında da 1 kişi öldü, 5 kiş i yaralandı. Ağır maddi hasar oluştu. Öte yandan İsrail'in serbest bıraktığı 7 Filistinli esir, Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldı. Bu arada İsrail, rehine asker Ran Gvili'nin cesedi bulunduktan sonra Refah sınır kapısının "sınırlı bir şekilde yeniden açılmasına" izin vereceğini söyledi.