Katil kaybetti

Gazze Şeridi'ni 3 yıldır soykırım altında tutan, Batı Şeria'da etnik temizlik yapan, Suriye, İran, Yemen, Lübnan, Katar gibi ülkelere saldırılar düzenleyen İsrail'de dün genel seçim yapıldı. İsrail Devlet Televizyonu'nun sandık çıkış anketlerine göre Eisenkot liderliğindeki muhalafet, Netanyahu koalisyonunu geride bırakırken hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Muhalefet bloğu 53 koltuk, Netanyahu'nun içinde bulunduğu blok 50 koltuk kazandı. Arapların oluşturduğu blok ise 17 koltuk elde etti. Muhalefet lideri Eisenkot, "İsrail halkı Netanyahu'yu yendi" mesajını paylaştı ve hükümeti kurmak için harekete geçeceği söyledi.

İsrailliler, ülke tarihinin en kritiklerinden biri olarak görülen seçimde sandık başına gitti. Oy verme işleminin bitmesine iki saat kala sandıklara gidenlerin oranı %66,7 olarak gerçekleşti. Bu toplam 7.3 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, bir rekora karşılık geliyor. İsrail parlamentosu Knesset'te 120 sandalye bulunuyor. Bir hükümetin çoğunluğu sağlayabilmesi için 61 sandalyeye sahip olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Herzog, "Resmi sonuçları bekleyeceğiz; Cumhurbaşkanı, ancak o aşamadan sonra başbakan atama konusunu ele almaya başlayacak" ifadelerini kullandı. Muhalefet bloğunun lideri Eisenkot "Eğer nihai sonuçlar bunlarsa halkın iradesini hayata geçirmek, Netanyahu hükümetinin yerine geçmek ve siyonist bir hükümet kurmak için derhal harekete geçeceğim" mesajını paylaştı. Seçimde demokrasiyi tehdit eden birçok skandal da yaşandı.

Çok sayıdaki sandıkta yasadışı seçmen sayımı iddiaları gündeme geldi.

Birleşik Arap Listesi'nin oyları tahrif edildi.

Arapça pusulalar yırtıldı.

Haredi Kamu Partisi üyelerine yönelik fiziksel saldırılar yaşandı.

SOYKIRIMCININ GÖZYAŞLARI

Netanyahu erken saatlerden itibaren sosyal medya hesaplarından ırkçı ve tehditkâr çağrılar yaptı. Arapların yaşadığı bölgelerdeki oy verme merkezlerinde devasa kuyruklar oluştuğuna dikkat çeken savaş suçlusu Netanyahu, "Bu bir acil durum çağrısı. Hemen oy vermeye çıkın. Arapların oy verme oranları yükseliyor. Uyanmalıyız, evde kalmak yasak" ifadelerini kullandı. Netanyahu daha sonra da oyların çalındığını ileri sürdü.

SİYASİ PAZARLIKLARIN ÖNÜ AÇILDI

Seçimde galibiyetin olmaması, sonrasında aylar sürebilecek siyasi pazarlıkların yaşanabileceği anlamına geliyor. Hiçbir blok çoğunluğu sağlayamazsa, azınlık hükümetinin göreve gelmesi mümkün olabilir. Bunun da gerçekleşmemesi halinde yeniden seçimlere gidilebilir.

BATI ŞERİA'DA SEÇİM KUŞATMASI

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde dayattığı kuşatmayı 5'inci gününde sürdürürken 4 bin 969 Filistinliyi ise zorla yerinden etti. Netanyahu'nun milliyetçi oyları almak için Batı Şeria'yı kuşatma altına aldığı değerlendiriliyor.

'NETANYAHU NEDEN OLDU'

MUHALİF LİDERE BIÇAKLI SALDIRI

Muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan'a, başkent Tel Aviv'de seçim günü yürüttüğü saha çalışması sırasında büyük bir bıçakla yaklaşan şüpheli, korumalar tarafından fark edilerek polis ekiplerince gözaltına alındı. Golan, saldırıdan siyasi ortamı geren Netanyahu'yu suçladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör