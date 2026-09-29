Katil köşeye sıkıştı

Gazze Şeridi'ndeki savaş suçlarından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararaı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iyice köşeye sıkıştı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el Nahyan'ın 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 10 gün önce, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu uyardığı iddiasının yankıları büyüyor.

REJİM DE SORUMLU

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Başbakan Netanyahu'nun 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılara ilişkin istihbarat uyarılarını dikkate almadığı gerekçesiyle protesto düzenlendi. Yaklaşan İsrail seçimleri öncesi muhalefetin başbakan adayı Gadi Eisenkot, skandalın ortaya çıkmasının ardından Netanyahu'yu vatana ihanetle suçladı. Öte yandan Netanyahu'nun, BAE Devlet Başkanı Nahyan'dan, "7 Ekim'e ilişkin Netanyahu'yu uyardığı" yönündeki haberleri yalanlamasını istediği belirtildi. İsrail basınına göre Netanyahu, önceki BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile gerçekleştirdiği yaklaşık bir buçuk saatlik görüşmede, Bin Zayid'den söz konusu haberleri yalanlamasını istedi. Netanyahu'nun ofisinden ya da BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan ise görüşmenin içeriğine dair bir açıklama gelmedi. İsrail'de 27 Ekim'de genel seçim düzenlenecek. Anketlerde oldukça geride olan Netanyahu'nun 7 Ekim'i sakladığına dair haberler sonrasında çok daha büyük bir oy kaybı yaşaması bekleniyor. Sosyal ağlarda ise "Katil Netanyahu Gazze soykırımının başmimarıdır. Ancak tüm suçu Netanyahu'ya yıkıp İsrail'i temize çıkarmak da yanlış. İsrail siyonist rejimi de soykırımdan suçludur" şeklinde tepkiler yükselmeye başladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör