Katil Netanyahu kana doymadı: Savaşı yeniden başlatacak!

Gazze kasabı Netanyahu, Hamas'la yapılan esir takası ve ateşkes anlaşmasını baltalamaya devam ediyor. Son olarak anlaşmada 2. aşamayı reddettiklerini duyuran soykırımcı lider, ülkesinin savaşın sonraki aşamalarına hazırlandığını belirterek, tüm zafer hedeflerine ulaşmadan durmayacaklarını iddia etti. Öte yandan kana doymayan soykırımcı lider, Hamas’ın gücünü tamamen yok edeceklerini ve Gazze’yi etkisiz bırakacaklarını ifade etti.

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 21:42

Netanyahu, 7 Ekim 2023 olaylarıyla ilgili resmi soruşturma komitesi kurulmasını tartışmak üzere 40 milletvekilinin talebiyle toplanan parlamentonun genel oturumunda konuştu. Sözlerine, "Diriliş savaşının sonraki aşamalarına hazırlanıyoruz." diyerek başlayan Netanyahu, "Tüm zafer hedeflerine ulaşmadan durmayacağız. Tüm rehinelerimizi geri getireceğiz, Hamas'ın gücünü yok edeceğiz ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Hamas ile yapılan esir takas anlaşmalarında serbest kalan İsrailli esirlerle övünerek, "Bazıları tek bir kişiyi bile geri getireceğimize inanmıyordu." dedi. Muhalefet milletvekilleri, Netanyahu'nun konuşmasını sık sık keserken, İşçi Partisi'nden Gilad Kariv, Netanyahu'nun konuşmasını "Bunlar evlatlarını kaybeden aileler! Sen bunu bile bilmiyorsun!" diyerek böldü. Netanyahu ise "Ben yas tutan ailelerin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Yazıklar olsun!" şeklinde karşılık verdi. Netanyahu, ABD Orta Doğu Temsilcisi Steven Whitekoff'un önerisini İsrail'in kabul etmesiyle, Hamas'ın, daha olumsuz bir tutum sergilediğini iddia etti.