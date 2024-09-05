Katil Netanyahu, soykırım ortağı ABD’yi yalanladı: Ateşkese yakın değiliz

PHİLADELPHİ KORİDORU'NU SAVUNDU

Philadelphi Koridoru'nu kontrol edeceklerini vurgulayan Netanyahu, bunu "Hamas'ın Gazze'de yeniden silahlanmasını önlemek" ve "esirlerin Mısır'a kaçırılmasını engellemek" amacıyla yaptıklarını savundu.

Tel Aviv'deki kabinesinde bu konuyu konuştuklarını ve hemen herkesin koridoru bırakmama yönünde görüş bildirdiğini söyleyen İsrail Başbakanı, İsrail kamuoyunun da bu konuda kendisinin arkasında olduğunu savundu ve koridordan ayrılmayacaklarını yineledi.

Şu an bir ateşkes anlaşmasının yakın olmadığının altını çizen Netanyahu, tüm bu durumdan Hamas'ın sorumlu olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Biden'ın "Netanyahu ateşkes için daha fazla çaba göstermeli" yorumu da sorulan Netanyahu, "Başkan ne demek istedi bilmiyorum." diye konuştu.