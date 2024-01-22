Katil Netanyahu’dan esir takası itirafı: Hamas’ın önerisini reddettik

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamada, şu ana kadar 110 esiri geri getirdiklerini ve tamamını geri getirmeye kararlı olduklarını ifade ederek, "Hamas'ın teslim olma şartlarını" reddettiğini söyledi.
SOYKIRIMA DEVAM EDECEKLERİNİ İLAN ETTİ
Esirlerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'ın savaşın sona ermesi ve İsrail güçlerinin Gazze'den ayrılması taleplerinin olduğunu belirten Netanyahu, bunu kabul etmeleri halinde "askerlerin boşuna ölmüş olacağını, vatandaşların güvenliğinin garanti altına alınamayacağını ve bir başka 7 Ekim'in an meselesi olacağını" savundu.
GAZZE'DEKİ İSRAİLLİ ESİRLER
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.