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Giriş Tarihi: 22.1.2024 00:24 Son Güncelleme: 22.1.2024 00:28

Katil Netanyahu'dan esir takası itirafı: Hamas'ın önerisini reddettik

Katil İsrail, Filistinlilere yönelik acımasız soykırım politikasını sürdürürken Batı da katliamlara açık açık destek veriyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya esir takası konusunda kendi ülkesinden de sert eleştiriler gelirken Netanyahu son yaptığı açıklamada dikkat çekici bir itirafta bulundu. Netanyahu, Hamas’ın esir takası önerisini reddettiğini belirterek, "Savaşı tüm cephe ve sektörde sürdürüyoruz." dedi.

AA
Katil Netanyahu’dan esir takası itirafı: Hamas’ın önerisini reddettik

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamada, şu ana kadar 110 esiri geri getirdiklerini ve tamamını geri getirmeye kararlı olduklarını ifade ederek, "Hamas'ın teslim olma şartlarını" reddettiğini söyledi.

SOYKIRIMA DEVAM EDECEKLERİNİ İLAN ETTİ

Esirlerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'ın savaşın sona ermesi ve İsrail güçlerinin Gazze'den ayrılması taleplerinin olduğunu belirten Netanyahu, bunu kabul etmeleri halinde "askerlerin boşuna ölmüş olacağını, vatandaşların güvenliğinin garanti altına alınamayacağını ve bir başka 7 Ekim'in an meselesi olacağını" savundu.

Netanyahu, "Savaşı tüm cephe ve sektörde sürdürüyoruz. Ne Gazze'de ne Lübnan'da ne Suriye'de ne de başka bir yerde. Kim bize zarar vermeye çalışırsa ona zarar veririz." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DEKİ İSRAİLLİ ESİRLER

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

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Katil Netanyahu'dan esir takası itirafı: Hamas'ın önerisini reddettik
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