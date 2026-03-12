Katil Netanyahu’dan Filistinli esire tecavüz davasının düşürülmesi kararına destek!

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu, İsrail askerleri hakkındaki davanın düşürülmesinin bu kadar uzun sürmesinin "akıl almaz" bir durum olduğunu ileri sürdü. Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli esire tecavüz görüntülerinin basına sızdırılması üzerine açılan davanın İsrail'i uluslararası kamuoyu önünde eşi benzeri görülmemiş şekilde karalayan "kan iftirası" olduğunu öne süren Netanyahu, İsrail askerlerine açılan davanın kendisinin başlı başına "suç" olduğunu iddia etti.