Katil Netanyahu’dan Hamaney iddiası: Öldüğüne dair güçlü emareler var

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran dini liderinin hayatta olmadığına dair birçok işaret olduğunu iddia ederek saldırılarda yönetimin diğer önemli bazı isimlerinin de öldüğünü savundu.

Washington ile tam bir uyum içinde hareket ettiklerinin altını çizen Netanyahu, "ABD ile İran'a karşı yürüttüğümüz bu operasyon, maliyeti ne olursa olsun hedeflerine ulaşana dek devam edecek" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu da İran misillemesini gerekçe göstererek, sınırlı geçişlere açık olan Refah Sınır Kapısı dahil, Gazze'ye açılan tüm kapıları kapattı.