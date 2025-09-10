Katil Netanyahu'dan Katar'a bir tehdit daha! "Saldırılar devam edecek..."
İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısının ardından Tel Aviv yönetiminden yeni bir açıklama geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın Hamas yetkililerini sınır dışı edene kadar saldırıların süreceğini ifade etti.
Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine yönelik saldırı gerçekleştiren İsrail'den tehdit gibi bir açıklama daha geldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın Hamas yetkililerini sınır dışı etmesi gerektiğini söyledi.
"SALDIRILAR DEVAM EDECEK..."
Katar'a yönelik saldırıların devam edeceğini söyleyen Netanyahu, "Yine vururuz" tehdidinde bulundu.
NE OLMUŞTU?
İsrail, dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın müzakere heyetinin bulunduğu bir binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.
Saldırının ardından yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, Hamas'ın birçok üst düzey isminin bu suikastta hayatını kaybettiğini iddia etmişti.