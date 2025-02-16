Katil Netanyahu'dan küstah açıklama! Trump'ın desteğiyle işi bitireceğiz
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile düzenlediği basın toplantısında, "Ortak bir stratejimiz var ve bu stratejinin ayrıntılarını her zaman kamuoyu ile paylaşamıyoruz. Cehennemin kapılarının ne zaman açılacağını paylaşamayız. Eğer esirlerimizin sonuncusuna kadar serbest bırakılmazlarsa kesinlikle açılacaklar" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Orta Doğu turu çerçevesinde dün geldiği Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. İkili görüşmenin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump için "İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dost" ifadelerini kullanan Netanyahu, Rubio ile birçok konuda verimli görüşmeler yaptıklarını belirtti. Netanyahu, "İsrail ve ABD İran tehdidine karşı omuz omuza durmaktadır. Ayetullahların nükleer silahlara sahip olmasına izin verilmemesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Ayrıca İran'ın bölgedeki saldırganlığının geriletilmesi gerektiği konusunda da hemfikiriz. Trump'ın desteğiyle işi bitirebiliriz ve bitireceğiz" dedi.
Dün serbest bırakılan 3 İsrailli esire değinen Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederken, ABD'li Bakan Rubio'ya da "İsrail'in Gazze'deki politikasının ilerlemesine verdiği açık destek" için teşekkür etti. Trump ile Gazze konusunda tam bir iş birliği ve tam bir koordinasyon içinde çalıştıklarını aktaran Netanyahu, "Ortak bir stratejimiz var ve bu stratejinin ayrıntılarını her zaman kamuoyu ile paylaşamıyoruz. Cehennemin kapılarının ne zaman açılacağını paylaşamayız. Eğer esirlerimizin sonuncusuna kadar serbest bırakılmazlarsa kesinlikle açılacaklar" diye konuştu.