Katil Netanyahu'dan küstah açıklama! Trump'ın desteğiyle işi bitireceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile düzenlediği basın toplantısında, "Ortak bir stratejimiz var ve bu stratejinin ayrıntılarını her zaman kamuoyu ile paylaşamıyoruz. Cehennemin kapılarının ne zaman açılacağını paylaşamayız. Eğer esirlerimizin sonuncusuna kadar serbest bırakılmazlarsa kesinlikle açılacaklar" dedi.

Katil Netanyahu’dan küstah açıklama! Trump’ın desteğiyle işi bitireceğiz
İHA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Orta Doğu turu çerçevesinde dün geldiği Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. İkili görüşmenin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump için "İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dost" ifadelerini kullanan Netanyahu, Rubio ile birçok konuda verimli görüşmeler yaptıklarını belirtti. Netanyahu, "İsrail ve ABD İran tehdidine karşı omuz omuza durmaktadır. Ayetullahların nükleer silahlara sahip olmasına izin verilmemesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Ayrıca İran'ın bölgedeki saldırganlığının geriletilmesi gerektiği konusunda da hemfikiriz. Trump'ın desteğiyle işi bitirebiliriz ve bitireceğiz" dedi.

Katil Netanyahu’dan küstah açıklama! Trump’ın desteğiyle işi bitireceğiz

Dün serbest bırakılan 3 İsrailli esire değinen Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederken, ABD'li Bakan Rubio'ya da "İsrail'in Gazze'deki politikasının ilerlemesine verdiği açık destek" için teşekkür etti. Trump ile Gazze konusunda tam bir iş birliği ve tam bir koordinasyon içinde çalıştıklarını aktaran Netanyahu, "Ortak bir stratejimiz var ve bu stratejinin ayrıntılarını her zaman kamuoyu ile paylaşamıyoruz. Cehennemin kapılarının ne zaman açılacağını paylaşamayız. Eğer esirlerimizin sonuncusuna kadar serbest bırakılmazlarsa kesinlikle açılacaklar" diye konuştu.

Katil Netanyahu’dan küstah açıklama! Trump’ın desteğiyle işi bitireceğiz
Katil Netanyahu’dan küstah açıklama! Trump’ın desteğiyle işi bitireceğiz

İsrail, Suriye'nin güneybatısında herhangi bir tehdidin ortaya çıkmasını önlemek için harekete geçecektir" diye konuştu.

Lübnan konusunda da görüşmeler olduğunu söyleyen Netanyahu, "İsrail ateşkese ve Kasım ayında vardığımız mutabakatlara bağlıdır ve Lübnan hükümetinin de aynı şekilde kararlı olmasını beklemektedir. Hizbullah silahsızlandırılmalıdır. İsrail bu işi Lübnan ordusunun yapmasını tercih eder. Aksi takdirde İsrail yapması gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM İnsan Hakları Konseyi ve Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD), Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) de dahil olmak üzere "düşmanca davranan uluslararası kurumları" da görüştüklerini söyledi. İsrail'e karşı hukuk savaşına karşı koyma çabalarını koordine etmeyi ele aldıklarını bildirdi.

Katil Netanyahu’dan küstah açıklama! Trump’ın desteğiyle işi bitireceğiz
Katil Netanyahu’dan küstah açıklama! Trump’ın desteğiyle işi bitireceğiz