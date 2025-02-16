Katil Netanyahu’dan küstah açıklama! Trump’ın desteğiyle işi bitireceğiz

İsrail, Suriye'nin güneybatısında herhangi bir tehdidin ortaya çıkmasını önlemek için harekete geçecektir" diye konuştu.

Lübnan konusunda da görüşmeler olduğunu söyleyen Netanyahu, "İsrail ateşkese ve Kasım ayında vardığımız mutabakatlara bağlıdır ve Lübnan hükümetinin de aynı şekilde kararlı olmasını beklemektedir. Hizbullah silahsızlandırılmalıdır. İsrail bu işi Lübnan ordusunun yapmasını tercih eder. Aksi takdirde İsrail yapması gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM İnsan Hakları Konseyi ve Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD), Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) de dahil olmak üzere "düşmanca davranan uluslararası kurumları" da görüştüklerini söyledi. İsrail'e karşı hukuk savaşına karşı koyma çabalarını koordine etmeyi ele aldıklarını bildirdi.