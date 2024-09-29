Katil Netanyahu’dan Nasrallah suikastı açıklaması: Öldürülmesi temel şarttı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından ilk kez konuştu. Sayısız İsraillinin ve çok sayıda Amerikan ve Fransız vatandaşının öldürülmesinden sorumlu bir "katil" ile hesaplaştıklarını belirten Netanyahu, "İran'ın kötülük ekseninin ana motoruydu" ifadelerini kullandı.

Nasrallah'ın ve yardımcılarının "İsrail'i yok etme planının mimarları" olarak nitelendiren Netanyahu, "O sadece İran tarafından harekete geçirilmedi. Birçok durumda İran'ı harekete geçirdi. Nasrallah'ın öldürülmesi, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için temel şarttı" diye konuştu.