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Haberler Dünya Haberleri Katil Netanyahu'dan Suriye'de rejimi deviren gruplara tehdit! "Bedel ödeteceğiz"
Giriş Tarihi: 10.12.2024 20:45 Son Güncelleme: 10.12.2024 20:48

Katil Netanyahu'dan Suriye'de rejimi deviren gruplara tehdit! "Bedel ödeteceğiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’de Baas rejimini deviren grupları tehdit eden görüntülü mesaj yayımladı. İran'ın Suriye'de yerleşme ihtimalinden söz eden Netanyahu, buna karşılık ağır bedel ödeteceklerini savundu.

AA
Katil Netanyahu’dan Suriye’de rejimi deviren gruplara tehdit! Bedel ödeteceğiz

Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'nun Suriye hakkındaki açıklamalarının yer aldığı görüntülü mesajı paylaştı. Netanyahu, "Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir niyetlerinin olmadığını" iddia etti.

SURİYE'DE ASKERİ TESİSLERE SALDIRI TALİMATI

Ordusunun Suriye'de düzenlediği saldırıları "İsrail'in güvenliği için" yaptıklarını ileri süren Netanyahu, bu doğrulta Suriye'deki askeri tesislere bombalanmasını talimatı verdiğini söyledi.

"SERT BİR KARŞILIK VERECEĞİZ"

Baas rejimini deviren gruplarla ilişki kurmak istediklerini de dile getiren Netanyahu, "Ancak İran'ın Suriye'de yerleşmesine izin verirse veya İran silahlarının ya da herhangi başka bir silahın Hizbullah'a devredilmesine izin verirse veya bize saldırırlarsa, sert bir karşılık vereceğiz ve ağır bedel ödeteceğiz." ifadelerini kullandı.

320 NOKTAYA HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinden bu yana Suriye'de 320 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

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Katil Netanyahu'dan Suriye'de rejimi deviren gruplara tehdit! "Bedel ödeteceğiz"
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