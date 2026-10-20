Katil Netanyahu’nun İran saplantısı: “Rejimi tamamen ortadan kaldırmalıyız"

Eli kanlı İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İran saplantısı devam ediyor. ABD ile birlikte daha önce saldırılarla hedef aldıkları İran'da başarılı olamayan gözünü kan bürümüş Katil Netanyahu, ana hedeflerinin İran'da yönetimi devirmek olduğunu tekrarladı.

Katil Netanyahu’nun İran saplantısı: Rejimi tamamen ortadan kaldırmalıyız
AA
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Başbakan Netanyahu, Kiryat Şimona kentindeki Tel Hai Üniversitesi'nin akademik yıl açılışında yaptığı konuşmada, ana hedeflerinin Tahran yönetimini devirmek olduğunu savundu.

Katil Netanyahu’nun İran saplantısı: “Rejimi tamamen ortadan kaldırmalıyız

"BİTİRMEMİZ GEREKEN BİR İŞ VAR"

ABD Başkanı Trump'la dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde sarf ettiği "Bitirmemiz gereken bir iş var." ifadesiyle İran yönetimini saldırılarla devirmeyi kastettiğini söyledi.

Katil Netanyahu’nun İran saplantısı: “Rejimi tamamen ortadan kaldırmalıyız

"İRAN REJİMİNİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRMALIYIZ

İran'da yönetimi devirdikleri takdirde Hizbullah'ın sonunun geleceğini ve Lübnan'la da barışa kavuşacaklarını iddia eden Netanyahu, "İran rejiminin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamalıyız. Temel hedefimiz budur." ifadelerini kullandı.

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Katil Netanyahu’nun İran saplantısı: “Rejimi tamamen ortadan kaldırmalıyız

Netanyahu, İran'a yönelik yeni saldırılar hakkında Başkan Trump ile 18 Ekim de dahil olmak üzere birden fazla kez görüştüğünü kaydetti.

Katil Netanyahu’nun İran saplantısı: “Rejimi tamamen ortadan kaldırmalıyız


NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump ve Netanyahu'nun ekim ayının ilk haftasında, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinden önce İran'a yeni bir saldırı düzenleme ihtimalini görüştüğü öne sürülmüştü.

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