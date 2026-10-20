Katil Netanyahu’nun İran saplantısı: “Rejimi tamamen ortadan kaldırmalıyız"
Eli kanlı İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İran saplantısı devam ediyor. ABD ile birlikte daha önce saldırılarla hedef aldıkları İran'da başarılı olamayan gözünü kan bürümüş Katil Netanyahu, ana hedeflerinin İran'da yönetimi devirmek olduğunu tekrarladı.
Başbakan Netanyahu, Kiryat Şimona kentindeki Tel Hai Üniversitesi'nin akademik yıl açılışında yaptığı konuşmada, ana hedeflerinin Tahran yönetimini devirmek olduğunu savundu.
"BİTİRMEMİZ GEREKEN BİR İŞ VAR"
ABD Başkanı Trump'la dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde sarf ettiği "Bitirmemiz gereken bir iş var." ifadesiyle İran yönetimini saldırılarla devirmeyi kastettiğini söyledi.
"İRAN REJİMİNİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRMALIYIZ
İran'da yönetimi devirdikleri takdirde Hizbullah'ın sonunun geleceğini ve Lübnan'la da barışa kavuşacaklarını iddia eden Netanyahu, "İran rejiminin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamalıyız. Temel hedefimiz budur." ifadelerini kullandı.