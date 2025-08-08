Katil Netanyahu’nun işgal planı ortaya çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sıcak baktığı ve Güvenlik Kabinesi'nde onaylanması beklenen Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planın detayları İsrail basınına yansıdı. Haberlere göre, ilk olarak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yaşayan 1 milyona yakın Filistinli güneye sürülecek. Filistinler sözde "tahliye emirleriyle" zorla çıkarıldıktan sonra Gazze kentine kara saldırısı başlatılacak ve işgal edilecek. İşgal planı sırasında İsrailli esirlerin olabileceği düşünülen ve daha önce saldırı düzenlenmeyen Gazze'deki bazı bölgeler de hedef alınacak. Devam eden saldırılar nedeniyle açlıkla mücadele eden Gazzelilerin içinde bulundukları durumu daha da çıkmaz hale getirecek işgal planının 4-5 ay sürmesi öngörülüyor.