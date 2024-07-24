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Haberler Dünya Haberleri Katil Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde tek kişilik protesto: Soykırım suçlusu
Giriş Tarihi: 24.7.2024 23:59 Son Güncelleme: 25.7.2024 00:14

Katil Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde tek kişilik protesto: Soykırım suçlusu

Masum binlerce insanın katili İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nde gerçekleştirdiği konuşma öncesinde Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. Ancak bir isim vardı ki tek başına Gazze'de yaşanan soykırımı tüm dünyaya haykırmaya yetti. ABD Kongre üyesi Rashida Tlaib, Netanyahu'nun konuşması sırasında elinde "Savaş Suçlusu (War Criminal)" yazılı döviz kaldırdı.

Katil Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde tek kişilik protesto: Soykırım suçlusu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ilk defa ABD Kongresi'ne seslendi. ABD Kongresi dışında binlerce kişi tarafından protesto edilen Netanyahu, ABD Kongresi'nde dakikalarca devam eden alkışlarla karşılandı.

SOYKIRIMCI NETANYAHU'DAN "KAZANACAĞIZ" AÇIKLAMASI

Netanyahu, konuşmasının başında Gazze'de çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 39 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği soykırımı "medeniyet ve barbarlık" arasında yapılan bir savaş olarak tanımladı. Netanyahu, "Bu, ölümü yüceltenlerle yaşamı kutsayanlar arasındaki çatışmadır. Medeniyet güçlerinin zafer kazanabilmesi için ise ABD ile İsrail'in bir arada durması gerekiyor. Çünkü bir arada durduğumuzda çok basit bir şey oluyor; biz kazanıyoruz ve onlar kaybediyor. Dostlarım, bugün size bir şeyin teminatını vermeye geldim. Kazanacağız" dedi.

KATİLE "SOYKIRIM SUÇLUSU" PROTESTOSU

ABD Kongresi'nde onlarca Demokrat Partili Kongre üyesi, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de binlerce sivilin ölümü ve ortaya çıkarılan insani kriz nedeniyle Netanyahu'nun konuşmasını boykot etti. Temsilciler Meclisinin Müslüman kadın üyesi Rashida Tlaib'in ise kefiye taktığı ve İsrail başbakanının konuşması sırasında "Soykırım Suçlusu" yazılı döviz taşıdığı görüldü.

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Katil Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde tek kişilik protesto: Soykırım suçlusu
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