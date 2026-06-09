Katil Netanyahu'ya bir şok da kendi vatandaşlarından! Yüzde 61'i aynı yanıtı verdi

İsrail Demokrasi Enstitüsü (IDI) tarafından yapılan anket, İsrail halkının çoğunluğunun Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçimlerde yeniden adaylığına karşı olduğunu ortaya koydu.

SEÇMENLERİN YÜZDE 61'İ NETANYAHU'NUN YENİDEN ADAYLIĞINA KARŞI

İsrail'de 2009 yılından bu yana neredeyse kesintisiz şekilde iktidarda bulunan ve ülkenin en uzun süre görev yapan Başbakan'ı Netanyahu'nun, en geç 27 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan genel seçimlerde yeniden aday olması bekleniyor.

Buna karşın IDI anket verilerine göre, İsrail vatandaşlarının yüzde 61'i Netanyahu'nun seçimlerde bir kez daha başbakanlık yarışına girmemesi gerektiğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 61'i, Netanyahu'nun ardından göreve gelecek başbakanlar için "en fazla iki dönem" seçilme sınırı getirilmesini istedi.

Söz konusu yasal düzenleme talebine, İsrail siyasetinin sol, merkez ve sağ kanadındaki İsrailli seçmenlerin büyük çoğunluğunun destek vermesi dikkati çekti.