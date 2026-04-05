Katil Netanyahu’ya büyük öfke! Tel Aviv’de savaş karşıtı göstericilere polisten sert müdahale

İsrailli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla başkent Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda savaş karşıtı 1000 civarı gösterici toplandı.

Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra ülkelerinin İran ve Lübnan'a saldırıları, Gazze'de işlediği soykırım ile Batı Şeria'daki ihlaller aleyhinde megafonla slogan attı.