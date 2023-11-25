Katil Netanyahu’ya oğlu üzerinden sert sözler: Babası etnik temizlik oğlu tatil yapıyor

"Dünyanın her tarafında oligarşiler böyle işler. Washington'un kuklası olan siyonist liderler, askeri müdahale çağrısında bulunuyor, ekonomik abluka talep ediyor ya da savunmasız halka karşı savaş çağrısı yaparak gençleri diğer gençleri öldürtmeye yolluyor."