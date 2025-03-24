Katil Netanyahu’yu Türkiye korkusu sardı

Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'nin Suriye'de giderek artan etkisini korkuyla takip ediyor. Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu'nun, Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesiyle Türkiye'nin bu ülkede artan etkisine ilişkin güvenlik yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi. Yine İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde de Netanyahu'nun "Suriye'deki yeni yönetimle Türkiye arasındaki yakınlaşmayı endişeyle takip ettiği" aktarıldı. Öte yandan Walla haber sitesinde, Şam yönetiminin ekonomik, askeri ve siyasi yardım alma karşılığında Humus'a bağlı Tedmur (Palmira) ilçesindeki bir askeri üssü Türk ordusuna devretmek için Ankara ile ileri düzeyde görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Haberde, Humus'un doğusunda görülebilecek bir "Türk askeri varlığının" İsrail'i ciddi ölçüde endişelendirdiği vurgulandı.