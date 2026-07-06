Katil Netanyahu’yu Türkiye korkusu sardı: “F-35 ve motorları vermeyin”
İsrail’in eli kanlı Başbakanı Netanyahu’nun Türkiye korkusu bu sefer de NATO Zirvesi öncesi hortladı. Türk-Amerikan ilişkilerindeki gelişmelerden rahatsız olduğunu dile getiren Netanyahu, ABD basınına Türkiye’ye F-35’lerin ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulundu. Katil Netanyahu söz konusu senaryonun gerçekleşmesi durumunda ise Orta Doğu’daki güç dengesinin bozulacağını ileri sürdü.
Netanyahu, ABD merkezli Fox News'e bölgesel konulara ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ilişkin açıklamalarına atıf yapan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Türkiye'ye F-35'lerin ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulundu.
"ORTA DOĞU'DAKİ GÜÇ DENGESİ BOZULUR"
Netanyahu, Türkiye'ye bunların verilmesi durumunda Orta Doğu'daki güç dengesinin bozulacağını ileri sürerek "İsrail'in hava üstünlüğünün" korunması gerektiğini savundu.