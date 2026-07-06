Katil Netanyahu’yu Türkiye korkusu sardı: “F-35 ve motorları vermeyin”

İsrail’in eli kanlı Başbakanı Netanyahu’nun Türkiye korkusu bu sefer de NATO Zirvesi öncesi hortladı. Türk-Amerikan ilişkilerindeki gelişmelerden rahatsız olduğunu dile getiren Netanyahu, ABD basınına Türkiye’ye F-35’lerin ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulundu. Katil Netanyahu söz konusu senaryonun gerçekleşmesi durumunda ise Orta Doğu’daki güç dengesinin bozulacağını ileri sürdü.

Katil Netanyahu’yu Türkiye korkusu sardı: F-35 ve motorları vermeyin
AA

Netanyahu, ABD merkezli Fox News'e bölgesel konulara ilişkin açıklama yaptı.

Katil Netanyahu’yu Türkiye korkusu sardı: F-35 ve motorları vermeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ilişkin açıklamalarına atıf yapan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Türkiye'ye F-35'lerin ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulundu.

Katil Netanyahu’yu Türkiye korkusu sardı: F-35 ve motorları vermeyin

"ORTA DOĞU'DAKİ GÜÇ DENGESİ BOZULUR"

Netanyahu, Türkiye'ye bunların verilmesi durumunda Orta Doğu'daki güç dengesinin bozulacağını ileri sürerek "İsrail'in hava üstünlüğünün" korunması gerektiğini savundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Katil Netanyahu’yu Türkiye korkusu sardı: F-35 ve motorları vermeyin

İran'a ilişkin de konuşan Netanyahu, ülkede nüfusun yüzde 80'inin Tahran yönetiminden nefret ettiğini, öldürülen eski İran lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenine işaret ederek yalnızca birkaç milyonun sokaklara döküldüğünü ve sokaklarda "Trump'a ölüm" diye bağırdığını ileri sürerek "Onlar Amerika'nın dostu değiller." ifadesini kullandı.

Katil Netanyahu’yu Türkiye korkusu sardı: F-35 ve motorları vermeyin

Netanyahu, bölge ülkelerinin Hamaney için düzenlenen cenaze törenine temsilci gönderdiğini hatırlatan ABD'nin bölgedeki dostunun İran'a karşı saldırılara katılan İsrail olduğunu savundu.

Katil Netanyahu’yu Türkiye korkusu sardı: F-35 ve motorları vermeyin

Trump ile neredeyse her konuda hemfikir olduklarını iddia eden Netanyahu, ABD'ye yapacağı muhtemel ziyarete ilişkin net bir takvim olmadığını, Abraham Anlaşmaları ve Lübnan görüşmelerini ilerletmek istediklerini ileri sürdü.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!