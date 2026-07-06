Katil Netanyahu’yu Türkiye korkusu sardı: “F-35 ve motorları vermeyin”

İran'a ilişkin de konuşan Netanyahu, ülkede nüfusun yüzde 80'inin Tahran yönetiminden nefret ettiğini, öldürülen eski İran lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenine işaret ederek yalnızca birkaç milyonun sokaklara döküldüğünü ve sokaklarda "Trump'a ölüm" diye bağırdığını ileri sürerek "Onlar Amerika'nın dostu değiller." ifadesini kullandı.