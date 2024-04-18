Katil ordu alarma geçti! İsrail’e çok sayıda roket fırlatıldı

Katil İsrail güçleri, Tulkerim'de bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Yer yer patlama sesleri duyduğunu belirten görgü tanıkları, baskına karşı çıkan silahlı Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışmanın yaşandığını ifade etti.
İHA'LAR ALÇAK UÇUŞ YAPTI
Tanıklar, İsrail ordusuna ait buldozerlerin kampın altyapısını tahrip ettiğini aktardı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail ordusunun sıkı bir şekilde kuşattığı ve yollarına askeri araçların konuşlandığı kampın yakınındaki ana caddeyi kapattığını, insansız hava araçlarının da bölgede alçak irtifada uçtuğu belirtildi.
İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldı!
İSRAİL'E ÇOK SAYIDA ROKET FIRLATILDI
Öte yandan, İsrail tarafına da çok sayıda roket fırlatıldı. Lübnan ve Gazze sınırından ateşlendiği belirtilen roketlerin ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçti. Bölgede siren sesleri yükseldi.
BATI ŞERİA'DA BASKIN VE SALDIRILAR YAŞANIYOR
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 468 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 800'ü yaralandı.
Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 8 bin 310 Filistinli gözaltına alındı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 33 bin 970 Filistinli öldürüldü, 76 bin 770 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.