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Giriş Tarihi: 18.4.2024 23:00 Son Güncelleme: 18.4.2024 23:17

Katil ordu alarma geçti! İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldı

Katil İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tul Kerem kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Bölgede sıcak çatışmaların yaşandığı belirtilirken İsrail'e Lübnan ve Gazze sınırından roketler fırlatıldı. İşgalci ordu yaşanan roket saldırısı sorası alarm durumuna geçti.

Katil ordu alarma geçti! İsrail’e çok sayıda roket fırlatıldı

Katil İsrail güçleri, Tulkerim'de bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Yer yer patlama sesleri duyduğunu belirten görgü tanıkları, baskına karşı çıkan silahlı Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışmanın yaşandığını ifade etti.

İHA'LAR ALÇAK UÇUŞ YAPTI

Tanıklar, İsrail ordusuna ait buldozerlerin kampın altyapısını tahrip ettiğini aktardı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail ordusunun sıkı bir şekilde kuşattığı ve yollarına askeri araçların konuşlandığı kampın yakınındaki ana caddeyi kapattığını, insansız hava araçlarının da bölgede alçak irtifada uçtuğu belirtildi.

İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldı!

İSRAİL'E ÇOK SAYIDA ROKET FIRLATILDI

Öte yandan, İsrail tarafına da çok sayıda roket fırlatıldı. Lübnan ve Gazze sınırından ateşlendiği belirtilen roketlerin ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçti. Bölgede siren sesleri yükseldi.

BATI ŞERİA'DA BASKIN VE SALDIRILAR YAŞANIYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 468 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 800'ü yaralandı.

Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 8 bin 310 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 33 bin 970 Filistinli öldürüldü, 76 bin 770 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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Katil ordu alarma geçti! İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldı
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