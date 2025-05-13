Katil ordusu Gazze’de yine hastane hedef aldı: 16 ölü, 70 yaralı!

Katil İsrail ordusu Gazze’ye uyguladığı soykırıma hız kesmeden devam ediyor. İsrail son olarak Gazze’de bulunan Avrupa Hastanesi’ne 9 adet füze saldırısı düzenledi. İlk alınan bilgilere göre 16 kişi hayatını kaybederken 70 kişi de yaralandı.

Katil ordusu Gazze’de yine hastane hedef aldı: 16 ölü, 70 yaralı!
İHA

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Avrupa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda can kaybı ve yaralı sayısı belli oldu.

Katil ordusu Gazze’de yine hastane hedef aldı: 16 ölü, 70 yaralı!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Katil ordusu Gazze’de yine hastane hedef aldı: 16 ölü, 70 yaralı!

Yerel kaynaklar, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu belirtti.

Katil ordusu Gazze’de yine hastane hedef aldı: 16 ölü, 70 yaralı!

Kaynaklar, hastanenin avlusuna ve çevresine 9 füzenin isabet ettiğini belirtti.