Katil ordusu Gazze’de yine hastane hedef aldı: 16 ölü, 70 yaralı!
Katil İsrail ordusu Gazze’ye uyguladığı soykırıma hız kesmeden devam ediyor. İsrail son olarak Gazze’de bulunan Avrupa Hastanesi’ne 9 adet füze saldırısı düzenledi. İlk alınan bilgilere göre 16 kişi hayatını kaybederken 70 kişi de yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Avrupa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda can kaybı ve yaralı sayısı belli oldu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Yerel kaynaklar, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu belirtti.