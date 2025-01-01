Katil ordusu, Gazzelileri topraklarından etmeye devam ediyor: Yeni “tahliye emri” verildi!

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye ve Gazze kentinin kuzeybatısında yaşayanların zorla yerinden edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaştı. Cibaliye ve Gazze kentinin kuzeybatısında yaşayanların bölgeyi derhal boşaltmaları gerektiğini savunan Adraee, Cibaliye ve Gazze kentinin kuzeybatısındakilerin Gazze kent merkezine gitmelerini istedi.