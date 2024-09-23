Katil ordusu yine sivilleri hedef aldı

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde katliama devam ediyor. İşgalci İsrail güçleri, son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine 3 aileye yönelik "katliam" gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 40 Filistinli hayatını kaybetti, 58 Filistinli de yaralandı. İsrail ordusu dün de Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'ndaki Kefr Kasım Okulu'nu vurdu. Saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti. Böylece İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 431'e, yaralı sayısı da 95 bin 818'e çıktı. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 990'ı aşkın sağlık çalışanının öldüğü bildirdi.