Katil savunma yapmadı

ABD'de İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nde çalışan 2 kişiyi öldürmekle suçlanan 31 yaşındaki Elias Rodriguez, hâkim karşına çıktı. Rodriguez'e, birinci derece cinayet, yabancı görevlileri öldürmek, ateşli silah kullanarak bir kişinin ölümüne neden olma suçları yöneltildi. Rodriguez'in duruşma sırasında savunma yapmadığı belirtildi. Savcılar, cinayetleri hem "Yahudi toplumuna karşı nefret suçu" hem de "terörizm" olarak soruşturmaya devam ederken, ek suçlamaların muhtemel olduğunu söyledi. Rodriguez, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis ya da idam cezasına kadar ceza alabilir. Rodriguez'in gözaltına alınırken "Özgür Filistin" diye bağırdığı belirtildi.